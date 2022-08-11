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АТОР призвала россиян готовиться к ограничениям в выдаче виз в страны Европы

10:37
  • четверг
  • 11 августа 2022

Эксперты отрасли считают вероятным введение таких мер

Россиянам нужно быть готовыми к тому, что власти ЕС введут ограничения на выдачу туристических виз в страны Европы, в том числе шенгенских виз. Об этом в четверг, 11 августа, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

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По мнению эксперта, тот или иной запрет — ограничения на выдачу виз россиянам или существенное сокращение критериев для подачи на шенгенскую визу — скорее всего, будет принят. Мурадян назвал это грустной реальностью, к которой надо готовиться.

Представитель АТОР предположил, что возможны два варианта развития событий. Первый предполагает полное сворачивание туристического шенгена, который могут поддержать все члены ЕС.

Второй сценарий включает в себя серьезные пересмотры странами ЕС критериев для подачи на визу. Однако тут есть подводный камень: если хоть одна страна выдает шенгенскую визу, по ней можно будет ездить во все страны Шенгенской зоны, отметил Мурадян.

В любом случае, ограничения введут, поскольку "волна антироссийской повестки и политический запрос в европейских странах на отмену всего, связанного с Россией и уже ее гражданами, а не только политиками, набирает обороты и не думает затухать", цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти государств — членов ЕС приступили к обсуждению очередного, седьмого, пакета санкций против России. В числе новых рестрикций рассматривается также возможность запрета выдачи шенгенских виз россиянам. Пока какие-либо решения в этой области не приняты.

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