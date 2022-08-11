ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Западе констатировали превращение Германии в слабое звено ЕС

10:59
  • четверг
  • 11 августа 2022

Это произошло из-за сильнейших внешних шоков

Экономика ФРГ ослабела настолько, что Германия превратилась из локомотива еврозоны в ее слабое звено. Такое мнение высказывают западные аналитики.
Эксперты подсчитали потери Германии из-за Украины

Как пишет The Financial Times, Германия стала в экономическом плане настолько слаба, что многие эксперты опасаются технической рецессии — негативной динамики в течение минимум двух последовательных кварталов.

На фоне роста показателей ВВП в Италии, Испании и Франции, превзошедшего прогнозы экспертов благодаря восстановлению туризма, экономика Германии во втором квартале демонстрировала стагнацию.

Президент мюнхенского Института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст указал, что экспортно-ориентированная экономика Германии зависит как от внешних поставок сырья, комплектующих и энергоресурсов, так и от зарубежного платежеспособного спроса. Поэтому ее состояние и перспективы серьезно омрачаются неопределенностью с коронавирусными ограничениями в Китае, возможной рецессией в США, а также сокращением поставок энергоносителей из России.

Источники в правительстве ФРГ также не исключают рецессию и признают, что смягчения последствий негативной внешней конъюнктуры для ФРГ избежать не получится без реализации мер государственной поддержки.

Тем временем в Германии набирает обороты энергетический кризис. Цена топлива для конечных потребителей выросла почти втрое. Если правительство Шольца будет медлить с принятием контрмер, эксперты предрекают стране настоящую катастрофу уже через три месяца.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Флаги Германии и ЕС
Флаги Германии и ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.