На Западе констатировали превращение Германии в слабое звено ЕС

Это произошло из-за сильнейших внешних шоков

Экономика ФРГ ослабела настолько, что Германия превратилась из локомотива еврозоны в ее слабое звено. Такое мнение высказывают западные аналитики.

Как пишет The Financial Times, Германия стала в экономическом плане настолько слаба, что многие эксперты опасаются технической рецессии — негативной динамики в течение минимум двух последовательных кварталов.

На фоне роста показателей ВВП в Италии, Испании и Франции, превзошедшего прогнозы экспертов благодаря восстановлению туризма, экономика Германии во втором квартале демонстрировала стагнацию.

Президент мюнхенского Института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст указал, что экспортно-ориентированная экономика Германии зависит как от внешних поставок сырья, комплектующих и энергоресурсов, так и от зарубежного платежеспособного спроса. Поэтому ее состояние и перспективы серьезно омрачаются неопределенностью с коронавирусными ограничениями в Китае, возможной рецессией в США, а также сокращением поставок энергоносителей из России.

Источники в правительстве ФРГ также не исключают рецессию и признают, что смягчения последствий негативной внешней конъюнктуры для ФРГ избежать не получится без реализации мер государственной поддержки.

Тем временем в Германии набирает обороты энергетический кризис. Цена топлива для конечных потребителей выросла почти втрое. Если правительство Шольца будет медлить с принятием контрмер, эксперты предрекают стране настоящую катастрофу уже через три месяца.

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