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ВСУ ведут массированный обстрел Запорожской АЭС

10:37
  • четверг
  • 11 августа 2022

Киев готовит масштабную провокацию

Российские системы ПВО отражают массированные атаки ударных беспилотников и тяжелой артиллерии ВСУ на город Энергодар и Запорожскую АЭС. Обстрелы начались в ночь на 11 августа, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.

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"В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС... пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА", - написал Рогов в Telegram.

Член администрации подчеркнул, что все атаки ракет и беспилотников отражены. Огневые позиции артиллерии противника подавляются контрбатарейным огнем.

Нет сомнений, что киевский режим готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС, заявил позже Рогов в эфире Первого канала. Целью провокации он назвал шантаж Европы угрозой ядерной катастрофы и дискредитацию России.

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