Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении

Это связано с приходом антициклона

В четверг, 11 августа, столичный регион оказался в зоне мощного антициклона. В Результате атмосферное давление достигло рекордно высоких показателей, рассказала главный специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Эксперт уточнила, что показатель к 03:00 мск четверга на метеостанции ВДНХ достиг 1007,7 гПа (755,9 мм рт ст). Это означает, что уже достигнут и превзойден суточный максимум атмосферного давления.

Прежний максимум показателя для 11 августа составлял 1007,5 гПа (755,8 мм рт ст), он был зафиксирован в 1997 году.

В течение дня центр антициклона приблизится к столичному региону, атмосферное давление продолжит расти, цитирует Позднякову портал "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что жаркая погода из Европы идет на Москву и европейскую часть России, повышение температуры начнется с четверга. Синоптик уточнил, что в столичном регионе "все-таки не будет такой сумасшедшей жары, когда температура 35-36 градусов, как во Франции, Испании, на западе Германии, в Италии, где реки пересохли и вводится регулирование".

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