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Судно с украинским зерном не смогло выйти из порта

10:47
  • четверг
  • 11 августа 2022

Об этом сообщили турецкие власти

Судно, которое планировало в четверг выйти из украинского порта Черноморск для отгрузки зерна, не смогло выйти в рейс из-за плохой погоды.

Об этом сообщило министерство национальной обороны Турции. При этом вышедшие 10 августа с Украины два сухогруза с продовольствием продолжают движение по гуманитарному коридору.

"Погрузка других судов в портах Украины продолжается", - подчеркнули в турецком министерстве (цитата по ТАСС).

22 июля Турция, Россия, Украина и ООН заключили договор, предусматривающий вывоз зерна из украинских портов Одессы, Черноморского и Южного. Для выполнения этого соглашения в Стамбуле создали Совместный координационный центр.

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