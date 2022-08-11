Росгвардия изъяла бомбы и натовскую форму у украинского агента в ЛНР

Он активно помогал ВСУ с начала спецоперации

Пособника ВСУ задержали сотрудники Росгвардии в Луганской народной республике. Мужчина 1963 года рождения ранее служил в украинской армии, он активно помогал националистам с самого начала специальной военной операции.

Как выяснилось, задержанный изготавливал взрывные устройства, ставил датчики слежения. Результаты обстрелов украинской артиллерией населенных пунктов ЛНР он снимал на видео.

Во время обыска сотрудники Росгвардии обнаружили схрон с элементами для сбора бомб. В тайнике также найдено четыре комплекта военной формы со знаками различия стран НАТО, в том числе бундесвера и Великобритании, передают "Известия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"