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Росгвардия изъяла бомбы и натовскую форму у украинского агента в ЛНР

11:08
  • четверг
  • 11 августа 2022

Он активно помогал ВСУ с начала спецоперации

Пособника ВСУ задержали сотрудники Росгвардии в Луганской народной республике. Мужчина 1963 года рождения ранее служил в украинской армии, он активно помогал националистам с самого начала специальной военной операции.

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Как выяснилось, задержанный изготавливал взрывные устройства, ставил датчики слежения. Результаты обстрелов украинской артиллерией населенных пунктов ЛНР он снимал на видео.

Во время обыска сотрудники Росгвардии обнаружили схрон с элементами для сбора бомб. В тайнике также найдено четыре комплекта военной формы со знаками различия стран НАТО, в том числе бундесвера и Великобритании, передают "Известия".

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