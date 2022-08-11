Мишустин рассказал о финансировании дорожного строительства

Премьер встретился с главой Росавтодора

Развитие транспортной инфраструктуры в России Михаил Мишустин обсудил сегодня с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым.

По словам премьера, финансирование дорожного строительства в этом году дополнительно увеличено на 100 миллиардов рублей. И важно, чтобы эти средства использовались максимально эффективно.

Как заявил глава Росавтодора, особое внимание агентство уделяет приведению в нормативное состояние дорожной сети. Речь не только о федеральных автотрассах, но и о подъездах к социальным учреждениям, знаковым туристическим объектам.

"Мы серьёзный объём средств тратим на капитальный ремонт дорог. Вы сейчас сказали, что в этой пятилетке 60 км в день будет ремонтироваться дорог. Это, конечно, позволяет не только сокращать наши логистические издержки, но и создавать новые рабочие места и повышать внутренний спрос на сырьё, материалы. Сейчас очень важно в условиях внешнего давления формировать именно резервы, связанные с услугами, со стройматериалами, с ресурсами на территории Российской Федерации", - отметил Мишустин.

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