В России госпитализированы 2574 человека с коронавирусом

Скончались 60 пациентов

За сутки с коронавирусной инфекцией в России госпитализированы 2574 человека. Об этом в четверг, 11 августа, рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Всего за сутки было выявлено 16325 новых случаев коронавируса. Выздоровели 13092 человека, скончались 60.

В Москве выявлены 7899 случаев, из них госпитализированы только 358 человек. В Санкт-Петербурге – 2940 заболевших, в Московской области - 2521.

За все время пандемии COVID-19 в России зарегистрированы 18796472 случая заболевания, скончались 382954 пациента с таким диагнозом.

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