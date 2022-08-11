Роспотребнадзор оценил неравнодушие США к эпидситуации в России

Американцам предложили следить за ситуацией в своей стране

Американским ученым рекомендуется более пристально следить за ситуацией в своей стране с учетом обстановки по COVID-19. Об этом в четверг, 11 августа, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве прокомментировали сообщения о выявлении гибридного штамма коронавирусной инфекции "дельтакрон" в России, которые были даны со ссылкой на американского генетика.

В Роспотребнадзоре рассказали, что обратили внимание на неравнодушие американских ученых к эпидемиологической обстановке в России. При этом в ведомстве посоветовали коллегам более пристально следить за происходящим у себя в стране, поскольку ситуация по COVID-19 в США остается достаточно напряженной.

Что касается выявления в России случаев дельтакрона, появление подобных вариантов не относится к числу уникальных явлений, характерно для многих вирусов и является одним из эволюционно-адаптивных механизмов, уточнили в ведомстве.

Эпидситуация по COVID-19 находится на строгом контроле Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости.

Ранее ученые установили, что линия штамма "омикрон" BA.2 (дельтакрон) имеет 28 мутаций и примерно на 30% заразнее исходного омикрон-варианта. "Сын омикрона" лучше ускользает от иммунитета и антител. Однако еще в марте эксперты отмечали, что дельтакрон практически изжил себя.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"