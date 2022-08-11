Минцифры предложило снизить ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов

Сейчас она составляет 5%

Ставку по льготной ипотеке для ИТ-специалистов предлагается понизить с 5% до 3%. Это следует из проекта постановления правительства России, подготовленного Минцифры России.

Новой редакцией правил предусматривается, что максимальная ставка по кредитным договорам, заключенным после вступления в силу проекта постановления, будет составлять 3% годовых.

Наряду с этим предлагается снизить уровень минимальной заработной платы заемщика для получения льготного кредита: 120 тысяч рублей вместо 150 тысяч рублей для городов-миллионников (кроме Москвы) и 70 тысяч рублей вместо 100 тысяч рублей для остальных городов и иных муниципальных образований. Для столицы уровень останется прежним — 150 тысяч рублей.

Для получения льготной ипотеки размер зарплаты предлагается рассчитывать не только по основному месту работы, но и в совокупности с работой по совместительству. При этом по совместительству заемщик также должен работать в аккредитованной IT-компании, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов заявил о большом оттоке IT-специалистов из страны, оценив потребность в таких экспертах в 170 тысяч человек. Для борьбы с массовым отъездом специалиста за рубеж в России ввели комплекс мер. В частности, IT-работникам предоставляют льготную ипотеку и отсрочку от службы в армии.

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