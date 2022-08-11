Бочкарев: Южная рокада разгрузит кольцевые дороги на юге Москвы

Трасса составит альтернативу МКАД и ТТК на юге города

В рамках проекта Южной рокады в настоящее время ведутся работы на четырех участках. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, скоростная трасса разделена на восемь участков, четыре из которых уже готовы. Бочкарев, в частности, отметил, что ведется строительство улично-дорожной сети от улицы Каспийская до 1-го Котляковского переулка, реконструкция улицы Верхние Поля от Марьинского Парка до МКАД.

Южная рокада в будущем составит альтернативу МКАД и Третьему транспортному кольцу в южном и юго-восточном секторах города и разгрузит кольцевые дороги на юге столицы, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

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