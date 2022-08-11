МИД России оценил последствия "накачки" Киева оружием

Это только затягивает боевые действия

Выделение Соединенными Штатами очередного пакета военной помощи Украине только затягивает боевые действия. Ситуацию таким способом не урегулировать, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

"8 августа США объявили о выделении помощи Украине стоимостью 1 млрд долларов. Общий объем военной помощи США Украине таким образом вырос до 9,8 млрд долларов с начала президентского срока Джо Байдена и до 11,8 млрд с 2014 года", - напомнил Нечаев на брифинге.

В МИД подчеркнули: бесконтрольная накачка Киева вооружениями со стороны Запада уже привела к масштабному росту их контрабанды. Переданное Украине оружие продается на черном рынке и в теневом сегменте интернета, приводит слова Нечаева ТАСС.

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