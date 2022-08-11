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МИД России оценил последствия "накачки" Киева оружием

11:44
  • четверг
  • 11 августа 2022

Это только затягивает боевые действия

Выделение Соединенными Штатами очередного пакета военной помощи Украине только затягивает боевые действия. Ситуацию таким способом не урегулировать, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

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"8 августа США объявили о выделении помощи Украине стоимостью 1 млрд долларов. Общий объем военной помощи США Украине таким образом вырос до 9,8 млрд долларов с начала президентского срока Джо Байдена и до 11,8 млрд с 2014 года", - напомнил Нечаев на брифинге.

В МИД подчеркнули: бесконтрольная накачка Киева вооружениями со стороны Запада уже привела к масштабному росту их контрабанды. Переданное Украине оружие продается на черном рынке и в теневом сегменте интернета, приводит слова Нечаева ТАСС.

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