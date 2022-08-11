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Сейм Латвии объявил Россию страной - спонсором терроризма

12:04
  • четверг
  • 11 августа 2022

Рига также призвала прекратить выдавать россиянам визы

Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм".

Об этом говорится в заявлении сейма. Кроме того, парламент призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

"Политиков призывают усилить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины и поддержать инициативы, осуждающие военные действия России на Украине и призывающие привлечь виновных к ответственности, изолировать Россию от международных и региональных организаций и ввести эквивалентные санкции против Белоруссии из-за ее поддержки российской военной агрессии", - цитирует заявление латвийское издание Diena.

В свою очередь в МИД России назвали открытым проявлением шовинизма призывы ряда стран прекратить выдачу россиянам шенгенских виз.

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