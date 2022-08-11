Россия опровергла сообщения об отправке в Донбасс добровольцев из КНДР

Такие сообщения от начала и до конца являются фейками

Сообщения о том, что Москва и Пхеньян обсуждали возможность отправки на Донбасс северокорейских добровольцев, не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 11 августа, рассказал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

Представитель внешнеполитического ведомства прокомментировал "растиражированные в интернет-пространстве и подхваченные некоторыми представителями блогосферы и околоэкспертных кругов вбросы о якобы поступившем от КНДР по дипломатическим каналам предложении направить до 100 тысяч своих добровольцев для участия в спецоперации в Донбассе".

Дипломат подчеркнул, что данные сообщения от начала и до конца являются фейками. Переговоры с КНДР на эту тему не ведутся, отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется.

Нечаев заявил, что боевых возможностей российских вооруженных сил и народной милиции ДНР и ЛНР вполне достаточно для успешного выполнения задач специальной военной операции, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Госдуме рассказали, что в России есть добровольцы "старшего возраста", которые хотели бы отправиться на Украину. Однако призвать их нельзя, поскольку не позволяет законодательство.

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