МИД России объяснил невозможность сделать Швейцарию представителем Украины

Швейцария утратила нейтральный статус

Власти Швейцарии присоединились к антироссийским санкциям — это означает, что государство утратило нейтралитет. Об этом в четверг, 11 августа, напомнили в российском Министерстве иностранных дел.

Как пояснил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, с учетом того, что Швейцария лишилась нейтрального статуса, она не может представлять интересы Киева в России.

Дипломат напомнил, что Берн, зная мнение Москвы, продолжил переговоры с Киевом по вопросу о взаимном представительстве. Это подтверждает, что "интересы России его на самом деле не волнуют" и "только укрепляет нашу позицию о том, что ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии не может быть и речи".

Швейцария поддерживает режим в Киеве, участвует в агрессивной русофобской кампании, развернутой Западом и Украиной — "как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство или иные добрые услуги, совершенно непонятно", цитирует Нечаева ТАСС.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Швейцарии Пьер Ален Эльчингер ранее заявил, что его страна готова представлять по просьбе Украины ее дипломатические интересы в России. Речь идет о "мандате покровительствующей державы". Чтобы он вступил в силу, Россия должна дать свое согласие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"