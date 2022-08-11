Данные сотрудников компании-производителя HIMARS выложены в Сеть

Постарался российский хакер KillMilk

Ролик с личными данными сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin появился в Сети. Эта компания производит реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США сейчас поставляют Украине. Данные "слил" бывший лидер российской хакерской группировки Killnet, известный под псевдонимом KillMilk.

"До вчерашнего дня они говорили, что все данные сотрудников... в безопасности", — подписал KillMilk видео, опубликованное в Telegram.

Днем ранее сайт Lockheed Martin, система авторизации сотрудников компании, а также некоторые сервисы NASA перестали работать из-за атаки российских хакеров. Ответственность за взлом ресурсов взяли на себя KillMilk и Killnet, а также объединения "Анонимус Россия" и CarbonSec.

KillMilk объявил кибервойну производителю HIMARS 1 августа. В новом ролике экс-лидер Killnet показал таблицу с личной информацией сотрудников Lockheed Martin - имена и фамилии работников, адреса их электронной почты, адрес подразделения, а также номер телефона.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"