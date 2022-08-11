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Данные сотрудников компании-производителя HIMARS выложены в Сеть

12:35
  • четверг
  • 11 августа 2022

Постарался российский хакер KillMilk

Ролик с личными данными сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin появился в Сети. Эта компания производит реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США сейчас поставляют Украине. Данные "слил" бывший лидер российской хакерской группировки Killnet, известный под псевдонимом KillMilk.

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"До вчерашнего дня они говорили, что все данные сотрудников... в безопасности", — подписал KillMilk видео, опубликованное в Telegram.

Днем ранее сайт Lockheed Martin, система авторизации сотрудников компании, а также некоторые сервисы NASA перестали работать из-за атаки российских хакеров. Ответственность за взлом ресурсов взяли на себя KillMilk и Killnet, а также объединения "Анонимус Россия" и CarbonSec.

KillMilk объявил кибервойну производителю HIMARS 1 августа. В новом ролике экс-лидер Killnet показал таблицу с личной информацией сотрудников Lockheed Martin - имена и фамилии работников, адреса их электронной почты, адрес подразделения, а также номер телефона.

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