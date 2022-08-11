В России выявили шесть случаев заражения новым штаммом "дельтакрон"

Опасность минимальна

В России обнаружено шесть случаев заболевания вариантом коронавируса "дельтакрон", который представляет собой гибрид штаммов "дельта" и "омикрон".

Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в Роспотребнадзоре. Пять заражений зафиксированы в Санкт-Петербурге, еще один – в Москве.

"В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжёлому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью", - подчеркнули в ведомстве.

Специалисты отметили, что гибридные штаммы COVID-19 не являются уникальным явлением. Ранее их фиксировали в странах Европы, США и Латинской Америке.

Ранее ученые установили, что линия штамма "омикрон" BA.2 (дельтакрон) имеет 28 мутаций и примерно на 30% заразнее исходного омикрон-варианта. "Сын омикрона" лучше ускользает от иммунитета и антител.

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