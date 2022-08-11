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МИД России рассказал о ходе переговоров с США по обмену заключенными

13:01
  • четверг
  • 11 августа 2022

Ведомство призвало воздержаться от спекуляций на эту тему

Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще 5 августа подтвердил готовность нашей стороны обсуждать эту проблему, но в рамках того канала, который был согласован президентами России и США. Об этом напомнил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
Лавров: Россия готова обсуждать с США обмен заключенными

Дипломат рассказал, что были даны поручения соответствующим уполномоченным структурами осуществлять переговоры. Эти переговоры проводятся компетентными органами.

Нечаев повторил призыв "не спекулировать на чувствительной материи, затрагивающей судьбы конкретных людей", а также "отказаться от бесперспективных попыток оказывать на нас давление".

МИД призвал американскую сторону сосредоточиться на практической работе по установленным каналам, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что лидеры России и США согласовали канал, по которому должно идти обсуждение обмена заключенными, еще в июле 2021 года в Женеве. Россия готова эту тему обсуждать именно в рамках такого формата, а не публичной дипломатии.

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