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Шольц счел спецоперацию России на Украине "изменением действительности"

13:19
  • четверг
  • 11 августа 2022

Берлин пообещал продолжить поддержку Киева

События на Украине стали "серьезнейшим вызовом" для Германии, а начало специальной военной операции России оказалось "изменением действительности". Такое заявление в четверг, 11 августа, сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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Глава германского правительства заявил, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киева, в том числе поставляя вооружения — "очень-очень много, с очень большим радиусом действия, очень эффективные".

Наряду с этим Германия будет заниматься обеспечением собственной безопасности, заявил Шольц. Он напомнил, что для этого был создан фонд объемом 100 млрд евро для усиления бундесвера, сообщает ТАСС.

Западные средства массовой информации между тем отмечают, что в ФРГ высок уровень поддержки российского президента Владимира Путина и России, а мнение о единой поддержке Киева среди германского населения является обманчивым.

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Олаф Шольц
Олаф Шольц
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