Собянин анонсировал открытие участка МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе

Проехать через весь город без светофоров водители смогут за 40 минут

Строительство участка Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе будет завершено ко Дню города. Об этом в четверг заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра объекта. Открытие этой дороги позволит завершить строительство участка от Бусиновской развязки до Некрасовки.

Строители заливают последние кубометры бетона и укладывают асфальт. Участок Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе почти готов. Движение здесь откроют уже в сентябре.

Шестиполосная трасса – 7,5 километра - значительно разгрузит северо-восток Москвы. Она берет начало от Ярославского шоссе, проходит вдоль путей МЦК, пересекает улицы Вильгельма Пика, Сельскохозяйственную, Ботаническую, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а дальше, соединяясь с другим участком Московского скоростного диаметра, выйдет к платной дороге на Санкт - Петербург.

Помимо основного хода магистрали от Березовой аллеи до Алтуфьевского шоссе, откроют одно из самых протяжённых искусственных сооружений Москвы – шестиполосную эстакаду от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе, а еще - два моста через Лихоборку и Яузу и однополосную эстакаду для съезда с Проспекта Мира на Московский скоростной диаметр в сторону Сельскохозяйственной улицы.

"Самый сложный участок, который мы проходили по всей трассе. Но, тем не менее, высокая готовность. Так что, надеюсь, что ко Дню города этот участок будет закончен. Это будет, конечно, историческое событие! По сути дела, этот участок завершает соединение всей трассы от Гусиновской развязки до Некрасовки. Через весь город можно будет проехать без светофоров буквально за 40 минут. Это большое дело с точки зрения экологии - меньше будет пробегов. И связанность десятка магистралей, которые пересекает эта хорда. Связанности города в целом, разгрузки МКАДа, Третьего транспортного кольца, центра города. Серьёзная история!" – заявил Собянин.

Московский скоростной диаметр - проект действительно знаковый. Это бесшовное соединение Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд. Единственная скоростная магистраль, которая позволит проехать столицу насквозь. От Симферопольского шоссе до платной магистрали Москва - Санкт-Петербург с ответвлением на строящуюся трассу М-12 на Казань. Уникальный дорожный объект, такой же значимый для Москвы, как МКАД или Третье транспортное кольцо. Протяженностью 68 километров.

Реализуется поэтапно. Как этот участок от Ярославского до Дмитровского шоссе. С полноценным запуском скоростного диаметра в следующем году улучшится связь между 40 районами столицы.

Елена Сахно, Александра Сергомасова, Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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