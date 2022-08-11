В Москве продолжают благоустраивать сквер "Знаки зодиака"

Открыть его могут уже осенью

Сквер "Знаки зодиака" на северо-востоке столицы уже осенью откроется для посетителей в обновлённом виде. Сейчас там идут работы по благоустройству, сообщает "ТВ Центр".

Специалисты обустроят удобные дорожки, установят фонари и скамейки. Для любителей спорта создадут зону с тренажерами и турниками для воркаута и площадку для игры в стритбол, а для детей установят многофункциональный комплекс с веревочным лабиринтом и двумя горками, качели, тоннели, мини-батуты. Приведут в порядок и основу парка - железные скульптуры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"