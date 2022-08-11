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В Москве продолжают благоустраивать сквер "Знаки зодиака"

15:04
  • четверг
  • 11 августа 2022

Открыть его могут уже осенью

Сквер "Знаки зодиака" на северо-востоке столицы уже осенью откроется для посетителей в обновлённом виде. Сейчас там идут работы по благоустройству, сообщает "ТВ Центр".

Специалисты обустроят удобные дорожки, установят фонари и скамейки. Для любителей спорта создадут зону с тренажерами и турниками для воркаута и площадку для игры в стритбол, а для детей установят многофункциональный комплекс с веревочным лабиринтом и двумя горками, качели, тоннели, мини-батуты. Приведут в порядок и основу парка - железные скульптуры.

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Проект парка "Знаки Зодиака"
Проект парка "Знаки Зодиака"
Проект парка "Знаки Зодиака"
Проект парка "Знаки Зодиака"
Благоустройство сквера "Знаки зодиака"
Благоустройство сквера "Знаки зодиака"
Благоустройство сквера "Знаки зодиака"
Благоустройство сквера "Знаки зодиака"
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