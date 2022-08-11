На территории воинской части в Долгопрудном произошел пожар

Никто не пострадал

В четверг несколько часов пожарные тушили крупное возгорание в подмосковном Долгопрудном. Горела казарма на территории воинской части.

Когда к месту возгорания прибыл первый пожарный расчет, было видно только задымление из-под крыши. Но огонь быстро распространялся и вскоре охватил площадь в 1200 квадратных метров.

Из здания оперативно эвакуировали солдат-срочников и персонал. Никто не пострадал. По некоторым данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Военная прокуратура начала проверку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"