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На территории воинской части в Долгопрудном произошел пожар

15:18
  • четверг
  • 11 августа 2022

Никто не пострадал

В четверг несколько часов пожарные тушили крупное возгорание в подмосковном Долгопрудном. Горела казарма на территории воинской части.

Когда к месту возгорания прибыл первый пожарный расчет, было видно только задымление из-под крыши. Но огонь быстро распространялся и вскоре охватил площадь в 1200 квадратных метров.

Из здания оперативно эвакуировали солдат-срочников и персонал. Никто не пострадал. По некоторым данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Военная прокуратура начала проверку.

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