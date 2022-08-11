В Подмосковье открывается уникальный парк-приют для львов

Там обитают и другие животные

Звериная семья с особой судьбой. Под Клином открывается необычный заповедник - Парк львов. Там обитают не только благородные кошачьи, но и другие животные, которые по разным причинам не могут вернуться на волю. Кого-то спасли от смерти, кого-то - от рук браконьеров, а кто-то просто не выживет в диких условиях.

Ловкий удар лапой - и добычей едва не стало съемочное оборудование. С этими блондинками лучше не шутить - они любопытны и настойчивы. Белые львы - редчайшие животные, в мире их всего около 300, и пятеро теперь живут в Подмосковье, в окрестностях Клина, в новом парке для животных с особенной судьбой.

"Вот эта львица Луна приехала из-за границы. Она родилась в зоопарке, и её продали в частные руки. На выделку шкур они должны были отправиться со своей сестрой по имени Тая. У нас ни одно животное не изъято из природы и не куплено, чтобы развлекать людей", - рассказал директор парка львов "Земля прайда" Виктор Агафонов.

Площадь парка-приюта - около 16 гектаров. Животные содержатся в естественных условиях, насколько это возможно в Подмосковье. Самый большой львиный вольер захватывает лес и небольшое озеро. Для величественных кошек построены лежаки и игровые комплексы, а для посетителей есть мост, с которого можно увидеть хищников без барьеров.

За жизнью белоснежного семейства можно наблюдать на разных уровнях. Эти большие кошки, несмотря на то, что приехали из разных мест, смогли построить настоящий подмосковный прайд со своими правилами и иерархией.

Самый привилегированный статус делят два белых брата. До этого они пять лет работали в передвижном цирке и поступили сюда с психологическими травмами. Были нервными и вспыльчивыми, не умели взаимодействовать с сородичами. Теперь в их семейной группе четыре львицы. Одна желтая и три Белоснежки.

В парке львов обитают и другие редкие представители семейства кошачьих - три амурских тигра. Одну из тигриц недавно выкупили у фотографов. Теперь вместе с другими полосатыми она купается и играет.

А эти шипящие недотроги, похожие на рысей в миниатюре - сервалы. До переезда сюда пятнистые хищники жили в квартирах в качестве питомцев. С ними соседствует леопард Хасан. Его успели спасти в последний момент - передвижной зоопарк, в котором он жил, закрывался, и его ждало усыпление. А теперь Хасан - "талисман" подмосковного реабилитационного центра, потому что приехал сюда первым.

А енотовидные собаки даже не представляют своего счастья - их спасли от участи оказаться на притравочной станции. Чаще всего днем они прячутся, но если есть угощение, другое дело. В звериной семье парка есть еще два волка - канадский черный и полярный белый. За всеми животными ухаживают ветеринары и зоологи. Сейчас здесь заканчивается строительство - идет подготовка к открытию, которое намечено на 13 августа. К этому времени здесь появится ещё больше животных. В том числе два редких котенка - ягуар и леопард. Маленькие черные пантеры уже сдружились и будут жить вместе.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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