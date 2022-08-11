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Театр "У Никитских ворот" раскрыл планы на юбилейный сезон

15:28
  • четверг
  • 11 августа 2022

Запланировано восемь премьер

Новые постановки самых разнообразных жанров! Театр "У Никитских ворот" открывает свой юбилейный 40-й сезон. О том, как будут отмечать столь почтенную цифру, рассказал накануне на сборе труппы руководитель Марк Розовский.

В этом театральном сезоне запланировано сразу 8 премьер. Первую работу "Преображение", рассказывающую о поэтах Серебряного века, можно будет увидеть уже 23 сентября на основной сцене, сообщает "ТВ Центр".

Также в планах детский спектакль "Каштанка" на музыку Максима Дунаевского, постановка "Хомяки не живут в неволе" по пьесе французского драматурга Ясмины Реза. Планируют восстановить и "Будь здоров, школяр" - это о солдатских судьбах во время Великой Отечественной по прозе и с песнями Булата Окуджавы.

Среди громких премьер - декабрьская постановка самого Розовского "Миф", в которой будет занята вся труппа театра. Она посвящена трагический судьбе великого режиссёра и актёра Соломона Михоэлса. Но главное событие всё же произойдет 27 марта - в день рождения театра.

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