Минобороны зафиксировало массовое дезертирство бойцов ВСУ в ДНР

Половина личного состава двух украинских бригад уничтожена
Вооруженные силы России уничтожили 50% личного состава двух бригад Украины в ДНР на Артемовском и Авдеевском направлениях.
Об этом в четверг, 11 августа, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Речь идет о 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ.
"Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций", - констатировали в военном ведомстве.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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