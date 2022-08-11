Минобороны зафиксировало массовое дезертирство бойцов ВСУ в ДНР

Половина личного состава двух украинских бригад уничтожена

Вооруженные силы России уничтожили 50% личного состава двух бригад Украины в ДНР на Артемовском и Авдеевском направлениях.

Об этом в четверг, 11 августа, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Речь идет о 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ.

"Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций", - констатировали в военном ведомстве.

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