ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские силы уничтожили 20 пунктов управления ВСУ

13:02
  • четверг
  • 11 августа 2022

Ликвидирован склад вооружения в районе Харькова

ВКС России, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили 20 пунктов управления ВСУ. Последние данные по обстановке в зоне специальной военной операции на Украине сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны опубликовало кадры стрельбы из "Градов" по позициям ВСУ
В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

"За сутки поражены: двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Зайцево, Новоселка, Очеретино, Водяное Донецкой Народной Республики и Трудовое Запорожской области", - заявил генерал на брифинге.

Кроме того, ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова. Уничтожен локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска. Поражены 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники, передает ТВЦ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.