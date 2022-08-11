Российские силы уничтожили 20 пунктов управления ВСУ

Ликвидирован склад вооружения в районе Харькова

ВКС России, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили 20 пунктов управления ВСУ. Последние данные по обстановке в зоне специальной военной операции на Украине сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"За сутки поражены: двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Зайцево, Новоселка, Очеретино, Водяное Донецкой Народной Республики и Трудовое Запорожской области", - заявил генерал на брифинге.

Кроме того, ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова. Уничтожен локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска. Поражены 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники, передает ТВЦ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"