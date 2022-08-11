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В Совфеде пригрозили Латвии самыми жесткими мерами

13:38
  • четверг
  • 11 августа 2022

Ответ должен носить и политический, и экономический характер

В ответ на действия Латвии, направленные против России, необходимо предпринять самые жесткие шаги. Такое мнение в четверг, 11 августа, высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Сейм Латвии объявил Россию страной - спонсором терроризма

Сенатор написал он в своем Telegram-канале, что должны быть приняты самые жесткие меры — и экономические и политические.

Клишас напомнил, что Россия внесла самый значимый вклад в борьбу с терроризмом, а пособниками террористов должны быть признаны те, кто пытался уничтожить государственность Ирака, Сирии, Ливии.

Именно это, по словам сенатора, повлекло разгул терроризма на Ближнем Востоке и в Северной Африке, да и по всему миру.

11 августа сейм Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм". Кроме того, парламент призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии, а также и поддержать инициативы, осуждающие военные действия России на Украине и призывающие привлечь виновных к ответственности, изолировать Россию от международных и региональных организаций.

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