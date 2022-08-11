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Шольц усомнился в реальности запрета выдачи россиянам шенгенских виз

14:01
  • четверг
  • 11 августа 2022

Эту меру обсуждают в Брюсселе

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг, 11 августа, прокомментировал инициативу о запрете выдачи шенгенских виз гражданам Российской Федерации.
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Шольц, по его собственному признанию, "с трудом представляет себе это". При этом правительство ФРГ вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета, сообщает РИА Новости.

В федеральном правительстве Германии ранее рассказали, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам было вынесено на обсуждение в Евросоюзе.

Берлин принял к сведению эту инициативу, однако в кабмине ФРГ нет единой позиции по вопросу о возможности прекратить выдачу шенгенских виз россиянам.

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