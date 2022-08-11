ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор назвал новые симптомы заражения "омикроном"

13:44
  • четверг
  • 11 августа 2022

Потеря обоняния при COVID-19 стала встречаться крайне редко

Заболевание COVID-19 стало проявляться по-новому. Такой распространенный раньше симптом, как потеря обоняния, при заражении штаммом "омикрон" встречается крайне редко, сообщили в Роспотребнадзоре.

Подвид "омикрона" BA.2.75 получил название "кентавр"
Гинцбург оценил опасность нового варианта "омикрона"

"Наиболее распространенные симптомы "омикрона": невысокая температура, чувство першения и болезненные ощущения в горле, кашель, а также слабость и боли в мышцах", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, болезнь в случае с "омикроном" протекает легко. Многие пациенты остаются дома, под наблюдением участкового врача. Ранее в ведомстве заявили, что в России увеличилось число случаев инфицирования новыми подвариантами "омикрона" - ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
COVID-19
COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.