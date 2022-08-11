Роспотребнадзор назвал новые симптомы заражения "омикроном"

Потеря обоняния при COVID-19 стала встречаться крайне редко

Заболевание COVID-19 стало проявляться по-новому. Такой распространенный раньше симптом, как потеря обоняния, при заражении штаммом "омикрон" встречается крайне редко, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Наиболее распространенные симптомы "омикрона": невысокая температура, чувство першения и болезненные ощущения в горле, кашель, а также слабость и боли в мышцах", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, болезнь в случае с "омикроном" протекает легко. Многие пациенты остаются дома, под наблюдением участкового врача. Ранее в ведомстве заявили, что в России увеличилось число случаев инфицирования новыми подвариантами "омикрона" - ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность, передает "Интерфакс".

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