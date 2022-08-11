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Россия призвала обратить внимание на применение ВСУ мин "Лепесток"

13:52
  • четверг
  • 11 августа 2022

Их использование - незаконно и антигуманно

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что Москва продолжит фокусировать внимание мирового сообщества на незаконном и антигуманном использовании Киевом любых противопехотных мин.
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"Будем добиваться привлечения к ответственности фигурантов киевского режима, стоящих за этими преступными действиями против мирных граждан", - добавил дипломат (цитата по ТАСС).

Как напомнил Нечаев, применение ПФМ-1 "Лепесток" в местах массового скопления граждан запрещено в рамках Оттавской конвенции, а также Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

На регулярной основе Москва поднимает этот вопрос в ООН, а также в контактах с генсекретарем и Секретариатом ООН, уточнил спикер.

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