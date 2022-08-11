Эстония закрывает границу для россиян с выданными республикой "шенгенами"

Предусмотрен ряд исключений
Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что закрывает для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами границы страны.
В ведомстве уточнили, что предусмотрен ряд исключений. Каких именно - пока не раскрывается, передают "Известия".
Ранее Латвия признала Россию страной, поддерживающей терроризм, и призвала Евросоюз прекратить выдачу виз россиянам.
До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС и G7 "лишить россиян права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"