Эстония закрывает границу для россиян с выданными республикой "шенгенами"

Предусмотрен ряд исключений

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что закрывает для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами границы страны.

В ведомстве уточнили, что предусмотрен ряд исключений. Каких именно - пока не раскрывается, передают "Известия".

Ранее Латвия признала Россию страной, поддерживающей терроризм, и призвала Евросоюз прекратить выдачу виз россиянам.

До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС и G7 "лишить россиян права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их".

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