ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Марий Эл рассказал Путину о ситуации в регионе

14:51
  • четверг
  • 11 августа 2022

Президент провёл встречу по видеосвязи

Развитие агросектора республики Марий Эл обсудили сегодня Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Зайцев. Президент провёл встречу по видеосвязи из резиденции в Ново-Огарёве.

Зайцев доложил, что сельское хозяйство в республике развивается динамично. По обеспеченности мясом и картофелем она занимает одно из лидирующих мест в Поволжье.

Большой потенциал - в животноводстве. Ему нужно уделять повышенное внимание, подчеркнул глава государства. Это вопрос национального значения. Ещё одной темой стал рынок труда. Зарплаты в регионе выросли почти на 12 процентов. Но безработица - чуть выше, чем в среднем по России. Путин выделил и другие проблемы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.