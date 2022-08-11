Глава Марий Эл рассказал Путину о ситуации в регионе

Президент провёл встречу по видеосвязи

Развитие агросектора республики Марий Эл обсудили сегодня Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Зайцев. Президент провёл встречу по видеосвязи из резиденции в Ново-Огарёве.

Зайцев доложил, что сельское хозяйство в республике развивается динамично. По обеспеченности мясом и картофелем она занимает одно из лидирующих мест в Поволжье.

Большой потенциал - в животноводстве. Ему нужно уделять повышенное внимание, подчеркнул глава государства. Это вопрос национального значения. Ещё одной темой стал рынок труда. Зарплаты в регионе выросли почти на 12 процентов. Но безработица - чуть выше, чем в среднем по России. Путин выделил и другие проблемы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"