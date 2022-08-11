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В мобильном приложении Сбера произошел сбой

14:11
  • четверг
  • 11 августа 2022

Сервис выдает ошибку

Клиенты Сбербанка пожаловались на сбои в мобильном приложении. В частности, ряд пользователей столкнулись с трудностями при входе в приложение, передает РИА Новости.

При попытке входа сервис выдает следующее сообщение: "Нет соединения с интернетом. Переключитесь на другую сеть – мобильную или wi-fi. Код ошибки: 01-05".

Обновление (16:18 мск): сейчас все системы банка работают в штатном режиме. Об этом "ТВ Центру" сообщили в пресс-службе Сбера.

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