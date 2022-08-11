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Напавшие на полицейских в московском метро получили реальные сроки

15:13
  • четверг
  • 11 августа 2022

От 2,5 до 3,5 года колонии

Сегодня в Москве вынесли приговор по громкому делу о нападении на полицейского в столичном метро. Инцидент произошел на станции "Тульская" в феврале этого года.

Двое сотрудников полиции пытались задержать нарушителя, но он сопротивлялся. В какой-то момент его приятель с разбега нанёс удар одному из полицейских ногой, а потом напал и на второго сотрудника.

Всё это на мобильный телефон сняли очевидцы, что и стало одной из важных улик в суде. В итоге двое граждан Таджикистана получили реальные сроки: Умар Расулжонзоде – три с половиной года лишения свободы, а Саидакрам Хамроев - два с половиной года. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.

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