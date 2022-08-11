"Стажер" обчистил кассы трех московских супермаркетов

Мужчина задержан

В ближайшие месяцы перед судом предстанет еще один приезжий, который обчистил сразу несколько магазинов.

28-летний мужчина представлялся стажёром торговой точки, вставал за кассу и, пока никто не видел, вынимал деньги и скрывался. Свой трюк он провернул как минимум три раза - на улицах Новаторов, Новочеремушкинской и Профсоюзной.

За несколько дней злоумышленник успел разбогатеть примерно на 100 тысяч рублей. Задержали подозреваемого благодаря камерам наружного наблюдения. Сейчас он под подпиской о невыезде.

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