ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Стажер" обчистил кассы трех московских супермаркетов

15:16
  • четверг
  • 11 августа 2022

Мужчина задержан

В ближайшие месяцы перед судом предстанет еще один приезжий, который обчистил сразу несколько магазинов.

28-летний мужчина представлялся стажёром торговой точки, вставал за кассу и, пока никто не видел, вынимал деньги и скрывался. Свой трюк он провернул как минимум три раза - на улицах Новаторов, Новочеремушкинской и Профсоюзной.

За несколько дней злоумышленник успел разбогатеть примерно на 100 тысяч рублей. Задержали подозреваемого благодаря камерам наружного наблюдения. Сейчас он под подпиской о невыезде.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Кража касс
Кража касс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.