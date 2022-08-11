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Житель Саратова убил человека вилкой и получил 13 лет колонии

14:14
  • четверг
  • 11 августа 2022

Мужчина несколько раз ударил 45-летнюю сожительницу

Суд в Саратове вынес приговор по делу местного жителя, который в коммунальной квартире дома по улице Космодемьянской в ночь на 22 марта убил человека.

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Мужчина несколько раз ударил 45-летнюю сожительницу кулаками, а затем нанес ей удары столовой вилкой, в том числе в шею. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Дело было заведено по статье об убийстве.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти потерпевшей стала тупая травма шеи. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в региональном СК.

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