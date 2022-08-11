Посольство России в Австралии сообщило о попытке прорыва на территорию

Действия нарушителя зафиксировали камеры наблюдения

Попытку незаконного проникновения на территорию российского посольства в Австралии зафиксировали камеры наблюдения на здании дипмиссии. Сквозь ограждение безуспешно пытался прорваться кенгуру.

"Сегодня система видеонаблюдения посольства зафиксировала попытку несанкционированного доступа", - говорится в сообщении посольства в Telegram.

На кадрах прикрепленного видео кенгуру прыгает на ограждение дипмиссии, а затем убегает. В сообщении посольства подчеркивается, что при съемках видео ни одно животное не пострадало.

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