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Посольство России в Австралии сообщило о попытке прорыва на территорию

14:12
  • четверг
  • 11 августа 2022

Действия нарушителя зафиксировали камеры наблюдения

Попытку незаконного проникновения на территорию российского посольства в Австралии зафиксировали камеры наблюдения на здании дипмиссии. Сквозь ограждение безуспешно пытался прорваться кенгуру.

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"Сегодня система видеонаблюдения посольства зафиксировала попытку несанкционированного доступа", - говорится в сообщении посольства в Telegram.

На кадрах прикрепленного видео кенгуру прыгает на ограждение дипмиссии, а затем убегает. В сообщении посольства подчеркивается, что при съемках видео ни одно животное не пострадало.

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