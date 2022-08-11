Более 4,5 тысячи человек обеспечат безопасность на фестивале фейерверков в Москве

Планируется обширная культурная программа

На юге Москвы 13 и 14 августа 2022 года пройдет фестиваль фейерверков.

В обеспечении безопасности пиротехнического шоу примут участие свыше 4,5 тысячи человек, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. В их числе более 1,1 тысячи сотрудников полиции, 2,6 тысячи представителей Росгвардии. Им будут помогать более 800 народных дружинников и представителей частных охранных организаций.

Будут организованы КПП, где будут проводиться досмотровые мероприятия. На фестиваль не пустят лица в алкогольном опьянении и имеющих с собой оружие.

"Запрещен пронос напитков в стеклянной таре и банках, продуктов питания в твердой упаковке и крупногабаритных предметов. Все вышеуказанное будет изыматься в ходе проведения досмотров", - подчеркивается в сообщении.

В целях безопасности 13 и 14 августа с 12:00 до 18:00 будут перекрыты следующие участки дорог: Братеевский проезд от Наташинского проезда до Хордового проезда; Хордовый проезд от улицы Братеевская до улицы Борисовские Пруды; Батайский проезд от улицы Донецкая до Братеевского моста; дублер улицы Люблинская от Новочеркасского бульвара до Батайского проезда; улица Маршала Голованова от Новочеркасского бульвара до Батайского проезда. С 18:00 до окончания мероприятия дублер Каширского шоссе от улицы Шипиловская до Орехового бульвара будет перекрыт полностью. Парковка на участках перекрытия будет недоступна с 0:01 13 августа до окончания мероприятия.

В этом году фестиваль пройдет уже в седьмой раз. В 2022 году его темой стало народное искусство и нематериальное культурное наследие народов России. На пиротехническом шоу свое искусство продемонстрируют команды из восьми стран.

Днем в парке для жителей и гостей столицы будут организованы интерактивные, спортивные, творческие, образовательные и развлекательные зоны, а мастер-классы и конкурсы позволят ближе познакомиться с традициями, обычаями и культурой народов нашей страны.

В рамках вечерней программы ожидаются выступления пиротехнических команд, театрализованное шоу, а также концерты рэп-исполнителя Басты и группы "Градусы". Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте.

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