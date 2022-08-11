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Постпред России: ЕС почти исчерпал возможности для новых санкций

14:21
  • четверг
  • 11 августа 2022

Позиция Евросоюза выдыхается в силу объективных причин

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что союз практически исчерпал возможности для дальнейшего ужесточения санкционного режима.

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"Это не дает оснований, конечно, для какой-то эйфории и тем более ощущения, что мы переломили или победили, об этом говорить рано. Но эта линия начинает выдыхаться в силу объективных причин", - отметил дипломат в эфире канала "Россия 24".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

В рамках шестого пакета санкций ЕС был запрещен импорт перевозимой по морю российской нефти, Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключили от SWIFT. В седьмой пакет могут включить запрет на выдачу россиянам шенгенских виз.

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Владимир Чижов
Владимир Чижов
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