Шольц прокомментировал возможность визита Путина в Германию

О конкретике речь пока не идет

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в четверг, 11 августа, что еще не задумывался над тем, когда президент России Владимир Путин сможет вновь посетить Германию.

Комментируя условия, при которых такой визит мог бы состояться, Шольц заявил, что "одно ясно": специальная военная операция России на Украине должна быть прекращена.

При этом канцлер Германии признал, что не знает, мог бы прежний глава федерального правительства ФРГ Герхард Шрёдер, сохраняющий позитивные отношения с Россией и Путиным, выступить в качестве посредника по урегулированию кризиса на Украине, сообщает ТАСС.

В Кремле ранее рассказали, что Шрёдер не изъявлял какого-либо желания стать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Официальный представитель Кремля при этом утвердительно ответил на вопрос о том, действительно ли в ходе разговора президента России Владимира Путина и экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера Москва заявила о готовности решить конфликт дипломатическим путем.

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