Умерла заслуженный художник России Наталья Нестерова

Она тяжело болела

Заслуженный художник России, лауреат Государственной премии России и академик Российской академии художеств Наталья Нестерова умерла в возрасте 78 лет, передает "Интерфакс" со ссылкой на РАХ.

Как уточнили в академии, Нестерова скончалась после продолжительной болезни в зарубежной клинике.

Наталья Нестерова родилась в Москве, окончила Московскую художественную школу при Институте имени В. И. Сурикова, с 1969 года была членом Союза художников СССР, в 1992-м стала профессором кафедры сценографии Российской Академии театрального искусства.

Среди известных работ Нестеровой - "Иоанн Креститель" (1993), "Виноград" (1994), "Чита. Аэропорт" , "Осень в парке", "Посмотри" (1995).

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