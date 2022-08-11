Белоруссия построит порт на северо-западе России

Проект будет реализован в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 11 августа, провел совещание по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции.

Как рассказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после совещания у главы государства, в Минске приняли решение о создании портовой мощности на северо-западе России, поскольку "большие объемы надо переваливать".

Речь идет о перевозке всех видов грузов: и минеральные удобрения, и лесные грузы, накатные грузы, контейнерные перевозки.

Подробности о том, где именно и как долго будет реализовываться проект и во сколько он обойдется Белоруссии, премьер-министр не стал раскрывать. Головченко предложил дождаться, когда будет закрыта сделка, а "после этого уже раскроем все карты, где будет эта точка".

Предполагается, что проект начнут реализовывать в самое ближайшее время — до конца 2022 года, цитирует Головченко "БелТА".

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 11 июля провели телефонный разговор, в котором затронули вопросы совместной обороны и строительство порта в Белоруссии.

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