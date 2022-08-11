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Конгрессменов США предупредили об опасности использования TikTok

14:47
  • четверг
  • 11 августа 2022

Законодатели используют соцсеть для влияния на молодой электорат

Члены Палаты представителей Конгресса США получили от специалистов по кибербезопасности предупреждение о проблемах с безопасностью у соцсети TikTok, пишет со ссылкой на источники The Hill.

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Американское Управление кибербезопасности считает TikTok нежелательным приложением из-за проблем с защитой личных данных пользователей.

"Мы не рекомендуем установку и использование этого приложения из-за проблем с безопасностью и конфиденциальностью", - сказано в распространенном среди членов Палаты письме.

Ранее СМИ писали, что многие законодатели стали использовать TikTok для влияния на молодой электорат.

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