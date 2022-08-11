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В ООН призвали прекратить военные действия вокруг Запорожской АЭС

14:53
  • четверг
  • 11 августа 2022

Нужно установить периметр безопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил установить вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности.

Все боевые действия вокруг АЭС должны быть прекращены, говорится в заявлении всемирной организации.

"Я призываю Вооруженные силы Российской Федерации и Украины незамедлительно прекратить любые военные действия в непосредственной близости от АЭС и не использовать в качестве целей ее объекты и окрестности", - заявил генсек.

Территорию вокруг АЭС необходимо демилитаризировать как можно скорее, подчеркнул Гутерриш.

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