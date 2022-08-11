В ООН призвали прекратить военные действия вокруг Запорожской АЭС

Нужно установить периметр безопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил установить вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности.

Все боевые действия вокруг АЭС должны быть прекращены, говорится в заявлении всемирной организации.

"Я призываю Вооруженные силы Российской Федерации и Украины незамедлительно прекратить любые военные действия в непосредственной близости от АЭС и не использовать в качестве целей ее объекты и окрестности", - заявил генсек.

Территорию вокруг АЭС необходимо демилитаризировать как можно скорее, подчеркнул Гутерриш.

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