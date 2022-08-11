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МИД рассказал о работе над расширением БРИКС

15:29
  • четверг
  • 11 августа 2022

Уже несколько стран выразили желание присоединиться к объединению

Члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обсуждают принципы процесса расширения объединения. Об этом в четверг, 11 августа, рассказал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

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Как напомнил дипломат, в ходе саммита объединения 23-24 июня лидеры стран БРИКС поручили продолжить обсуждения руководящих принципов, стандартов и процедур процесса расширения. Работа в этом направлении уже ведется.

Вопрос приема новых государств требует "весьма деликатного подхода с учетом позиций всех участников объединения", однако БРИКС не стремится к превращению "в элитарный клуб, по аналогии с "Группой семи", рассказал Нечаев.

Представитель МИД подчеркнул, что БРИКС — это воплощение открытости и инклюзивности, готовности в полной мере учитывать интересы всех членов международного сообщества, прежде всего развивающихся стран, сообщает ТАСС.

В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что БРИКС предстоит определить критерии включения новых государств в свой состав. Затем пятерке потребуется прийти к общему знаменателю относительно запуска расширения. Только после этого объединение сможет приступить к обсуждению потенциальных новых участников из числа развивающихся стран.

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