ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне в 2022 году оформили на 45% больше загранпаспортов

15:30
  • четверг
  • 11 августа 2022

В предыдущие два года показатели были низкими из-за пандемии

За первое полугодие 2022 года МВД России оформило почти 2,5 миллиона заграничных паспортов, что на 45% больше аналогичного периода прошлого года.

Латвийскую гимнастку принуждают отказаться от паспорта России
Лукашенко пообещал европейцам белорусские паспорта "без волокиты"

"Всего за шесть месяцев 2022 года оформлено свыше 5,9 млн паспортов, что почти на 750 тыс. больше, чем годом ранее. Из них 3,4 млн приходятся на внутренние паспорта", - уточняется в материалах статистики МВД по миграционной ситуации, которую приводит ТАСС.

Уточняется, что в 2020 году ведомством было оформлено свыше 1,6 млн загранпаспортов, а в 2019-м - почти 2,3 млн.

Низкие показатели предыдущих двух лет обусловлены ограничениями, которые вводились из-за пандемии коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Загранпаспорта
Загранпаспорта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.