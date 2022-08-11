Россияне в 2022 году оформили на 45% больше загранпаспортов

В предыдущие два года показатели были низкими из-за пандемии

За первое полугодие 2022 года МВД России оформило почти 2,5 миллиона заграничных паспортов, что на 45% больше аналогичного периода прошлого года.

"Всего за шесть месяцев 2022 года оформлено свыше 5,9 млн паспортов, что почти на 750 тыс. больше, чем годом ранее. Из них 3,4 млн приходятся на внутренние паспорта", - уточняется в материалах статистики МВД по миграционной ситуации, которую приводит ТАСС.

Уточняется, что в 2020 году ведомством было оформлено свыше 1,6 млн загранпаспортов, а в 2019-м - почти 2,3 млн.

Низкие показатели предыдущих двух лет обусловлены ограничениями, которые вводились из-за пандемии коронавируса.

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