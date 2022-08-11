Роскомнадзор предложил криминализировать кражу персональных данных

Это касается и продажи такой информации

В России нужно признать действия людей, которые занимаются кражей или последующим распространением персональных данных россиян, преступными и установить за них ответственность. Такое мнение высказал в четверг, 11 августа, глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Руководитель надзорного ведомства напомнил об увеличении в стране доли нелегально обрабатываемых персональных данных.

При этом Липов призвал разделять тех, кто допустил утечку персональных данных — в отношении таких компаний предлагается применять оборотные штрафы — и тех, крадет персональные данные и те, кто впоследствии их продает с очевидным умыслом.

Во втором случае нужно думать о криминализации деяний, что позволит сократить долю нелегального оборота персональных данных, цитирует главу Роскомнадзора ТАСС.

Ранее в Центробанке рассказали, что граждане России смогут отзывать свои согласия на обработку персональных данных, которые они ранее предоставляли банкам. Сделать это регулятор предлагает с помощью специализированной платформы.

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