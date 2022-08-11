МИД России усомнился в ликвидации американцами Аз-Завахири

Вашингтон до сих пор не представил доказательств

Москва не может подтвердить достоверность заявлений Вашингтона о ликвидации главаря запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида" Аймана аз-Завахири. Замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев подчеркнул, что Вашингтон до сих пор не представил никаких доказательств.

"Не беремся подтверждать достоверность американских заявлений об уничтожении в Кабуле 31 июля в результате удара беспилотника главаря "Аль-Каиды" аз-Завахири. Вашингтон не представил общественности каких-либо доказательств ликвидации указанного террориста", - заявил Нечаев.

Дипломат напомнил, что действующие власти в Афганистане пока заявляют, что не располагали сведениями о пребывании аз-Завахири в Кабуле. Российская сторона первые выводы о том, действительно ли имела место атака на главаря "Аль-Каиды", сможет сделать после официальных комментариев со стороны афганских властей, передает РИА Новости.

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