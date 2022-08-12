Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Полнолуние пробудит в Тельцах желание развиваться, у Раков появился шанс навести порядок в финансах

Овны

Полнолуние с участием Сатурна заставит вас серьезнее относиться к словам "друг" и "подруга". Кто-то скоро выпадет из этого списка, а кто-то добавится, в любом случае ждите перемен!

Тельцы

Пока вы спали, случилось полнолуние, которое пробудит в вас желание развиваться, идти вперед. Если хватит самодисциплины, вы действительно можете достичь невероятного успеха.

Близнецы

Путешественникам полнолуние может напомнить о сроках действия документов, визах, экономии денег. Тем, кто учится и работает, важно сегодня не опаздывать.

Раки

Полнолуние дает вам шанс навести порядок в своих финансах. Проверьте, пользуетесь ли вы всеми подписками, которые оплачиваете. Может, пора сменить тариф?

Львы

Полнолуние в Водолее придаст серьезности событиям в личной жизни. Могут измениться ваши чувства к партнеру или сам партнер – в этом мире нет ничего постоянного.

Девы

Полная Луна в секторе здоровья – это момент, когда нужно проверить, достаточно ли вы о нем заботитесь. Могут напомнить о себе проблемы, которые вы игнорируете.

Весы

Родители определятся со школой, детским садом или расписанием на новый учебный год. Все остальные могут быстро закончить работу, которую когда-то забросили.

Скорпионы

Полнолуние покажет, на чем вам можно сэкономить в домашнем хозяйстве, строительстве или ремонте. Составьте семейный бюджет, а звезды оценят вашу практичность.

Стрельцы

Полнолуние напомнит о книгах, которые вы не дочитали, недосмотренных сериалах, незаконченных курсах. Все эти "висяки" нужно как-то обнулить!

Козероги

Полная Луна в Водолее высветит ситуацию с заработками: вы разберетесь, достаточно ли вам платят. Походите по сайтам с вакансиями, изучите резюме конкурентов.

Водолеи

Рано утром в вашем знаке произойдет полнолуние, невольным участником которого станет Сатурн. Это придаст вам серьезности, поможет сделать правильный выбор.

Рыбы

Полная Луна в соседнем знаке не может пройти незамеченной: вы почувствуете, что готовы к принятию решений. Чужие советы вам сейчас совершенно ни к чему!

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