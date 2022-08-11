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Полузащитник сборной России сменил один итальянский клуб на другой

15:31
  • четверг
  • 11 августа 2022

До отъезда в Италию Миранчук играл за московский "Локомотив"

Российский полузащитник Алексей Миранчук подписал контракт с "Торино", где будет выступать на правах аренды, сообщил порталу "Чемпионат" агент футболиста Вадим Шпинев.
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"Торино" арендовал 26-летнего Миранчука у "Аталанты". Прежде россиянин успешно прошел медосмотр.

За "Аталанту" Миранчук выступал с 2020 года. Он провел в составе команды 56 матчей, забив девять голов и сделав семь голевых передач.

До отъезда в Италию полузащитник играл за московский "Локомотив", с которым стал чемпионом и трехкратным победителем Кубка России.

Чемпионат Италии стартует 13 августа. В матче первого тура "Торино" сыграет с клубом "Монца".

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Алексей Миранчук
Алексей Миранчук
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